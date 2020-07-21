Eski sevgilisi önce dövüp sonra boğmuş!
Muğla'da ormanlık alanda cesedi bulunan Pınar Gültekin'in barışma teklifini reddeden eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
21.07.2020 10:46 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:21
5 gün evvel ortadan kaybolan Pınar Gültekin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Sabah saatlerinde gelen son dakika haberine göre 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in eski sevgilisi C.M.A tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.& ;
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Kaynak: Snob Magazin