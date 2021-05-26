ESKİ SEVGİLİSİ İLE İŞ ARKADAŞINI VURAN ŞÜPHELİ, TAKIM ELBİSEYLE TESLİM OLDU
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ESKİ SEVGİLİSİ İLE İŞ ARKADAŞINI VURAN ŞÜPHELİ, TAKIM ELBİSEYLE TESLİM OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, eski sevgilisi Başak A. (47) ve iş arkadaşı Özcan D.'yi tabancayla vurup, yaralayan Anıl A. (36), emniyete takım elbiseyle giderek, teslim oldu.

BURSA'da, eski sevgilisi Başak A. (47) ve iş arkadaşı Özcan D.'yi tabancayla vurup, yaralayan Anıl A. (36), emniyete takım elbiseyle giderek, teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Anıl A., görüntü çeken gazetecilere Kıskançlıktan vurdum diye seslendi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Anıl A., gündüz tartıştığı eski sevgilisi Başak A.'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Anıl A., otomobiliyle gelen Başak A. ve yanındaki iş arkadaşı Özcan D.'ye araçtan indikleri sırada tabancayla 6 kez ateş etti. Bacaklarından vurulan Başak A. ile Özcan D., kanlar içinde yere yığılırken, Anıl A. ise araçla kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekibi, 2 yaralıyı ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Başak A. ile Özcan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Başak A.'nın, polise verdiği ifadede de Anıl A.'nın kendisini sürekli rahatsız ettiğini söylediği öğrenildi.

'KISKANÇLIKTAN YAPTIM'

Her yerde aranan Anıl A., bugün takım elbise giyip, kravat takarak, geldiği Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl A., görüntü çeken basın mensuplarına, Beni kendisi çağırdı oraya, kıskançlıktan yaptım diye seslendi.

ESKİ SEVGİLİSİ İLE İŞ ARKADAŞINI VURAN ŞÜPHELİ, TAKIM ELBİSEYLE TESLİM OLDU
ESKİ SEVGİLİSİ İLE İŞ ARKADAŞINI VURAN ŞÜPHELİ, TAKIM ELBİSEYLE TESLİM OLDU
ESKİ SEVGİLİSİ İLE İŞ ARKADAŞINI VURAN ŞÜPHELİ, TAKIM ELBİSEYLE TESLİM OLDU
ESKİ SEVGİLİSİ İLE İŞ ARKADAŞINI VURAN ŞÜPHELİ, TAKIM ELBİSEYLE TESLİM OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Eski sevgilisi ile iş arkadaşını vuran şüpheli, takım elbiseyle teslim oldu
Eski sevgilisi ile iş arkadaşını vuran şüpheli, takım elbiseyle teslim oldu
Bursa'da cinnet...2 ölüm
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ESKİ SEVGİLİSİ İLE İŞ ARKADAŞINI VURAN ŞÜPHELİ, TAKIM ELBİSEYLE TESLİM OLDU - Haberler
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