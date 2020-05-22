Eski sevgilinizi sosyal medyada takip ediyor musunuz?
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Eski sevgilinizi sosyal medyada takip ediyor musunuz?

Dünya çapında milyonlarca üyesi olan tanışma uygulaması OkCupid araştırmasına göre insanların yüzde 63'ü için bu bir sorun değil.

Eski sevgilinizi sosyal medyada takip ediyor musunuz?
22.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:18

Eski sevgililer ilişkilerin en hassas konusu. Ayrıldıktan sonra eski sevgilinizi sosyal medyada takip eder misiniz? Sosyal medyada takip etmediğimiz şeyler eski sevgililer değil, canlı yayınlar ve yemek paylaşanlar.

Eski sevgili kelimesi bir ilişki için bazen en büyük kavga, hatta ayrılık sebeplerinden biri olabiliyor. Kimse sevgilisinin eski sevgililerinden bahsetmesinden hoşlanmıyor. Belki bir tehdit olarak algılıyor ve kıskanıyor. Belki de geçmişi geçmişte bırakmadığı için partnerine kızıyor. Sevgililerimizin eski sevgilileri bizim için bir sorun olabilir ama söz konusu bizim eski sevgililerimiz olduğunda durum değişiyor. Kullanıcılarını uygulama üzerinde sorulan sorulara verilen cevaplara göre en uygun profillerle eşleştiren arkadaşlık uygulaması OkCupid araştırmalarına göre insanların büyük çoğunluğu ayrıldıktan sonra da eski sevgilileriyle iletişimde kalıyor gibi görünüyor.

ÇOĞU KİŞİ İÇİN SORUN DEĞİL

Siz eski sevgililerinizi takip ediyor musun? Ya da sevgilinizin eski sevgilisiyle takipleşmesi sizin için önemli mi? OkCupid, uygulama içinde kullanıcıların karşısına çıkardığı sorularla buna bir açıklık getirmiş. Pek çok konuda ayrışan kadınlar ve erkekler bu konuda birleşmiş gibi görünüyor. Türkiye'deki kadınların yüzde 63'ü, erkeklerin yüzde 62'si ayrılsalar da sosyal medyadan iletişimde kaldıklarını söylüyorlar. Yani eski sevgililer ilişki içinde kimi zaman kıskançlık sebebi olsalar da söz konusu bizim eski sevgilimiz olduğunda iletişimde kalmakta bir sorun görmüyoruz.

İLK YAPTIĞIMIZ ŞEY TAKİPLEŞMEK

Birini sosyal medyada takip etmek artık ismini öğrendikten sonra yaptığımız ilk şeyler içinde geliyor. OkCupid'in, "Hoşlandığınız birini sosyal medyada ne zaman takip etmeye başlarsınız?" sorusuna Türkiye'deki kadın ve erkeklerin yüzde 47'si "sevgili olmadan önce" cevabını veriyorlar. yüzde 35'lik dilimse birkaç buluşmadan hemen sonra takip ettiğini söylüyor. Yani sosyal medyada takipleşmek çoğumuz için bir refleks. Ancak bir sosyal medyaya profili, olmazsa olmazlar arasında değil. Takip etsek de hoşlandığımız kişinin sosyal medya profili bizim için o kadar da önemli görünmüyor. "Sosyal medyası olmayan biriyle çıkar mısın?" sorusuna erkeklerin yüzde 87'si, kadınların yüzde 78'i, "Evet, benim için önemi yok" cevabını vermiş. Stalklamak ya da stalklamamak işte bütün mesele bu…

ASIL İTİCİ OLAN YEMEK VE CANLI YAYIN

Sosyal medya hesabına sahip olmamak çoğunluk için kırmızı çizgi değil. Özellikle de pandemi döneminde yükselişe geçeceği düşünülen sosyal medya uygulamaları sanıldığı gibi listede en üst sırada görünmüyorlar. OkCupid araştırmasına göre karantina döneminde en çok tükettiğimiz uygulama Netflix (yüzde 40). Anlaşılan karantina stalklamaktan ziyade bir şey izlemeyi seviyoruz. İkinci sırada yüzde 33'le Instagram geliyor. Üçüncü sırada da yüzde 20'yle anlık mesaj uygulamaları… Türkiye'deki kadın ve erkeklerin asıl kırmızı çizgileri yemek fotoğrafları ve canlı yayınlar! Erkeklerin yüzde 94'üne, kadınların da yüzde 86'sına paylaşılan yemek fotoğrafları itici geliyor. Sokağa çıkma sınırlamaları boyunca neredeyse herkes tarafından akşamları açılan canlı yayınları da insanların sadece yüzde 16'sı beğeniyor.

Kaynak: Bültenler

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