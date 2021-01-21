Eski sevgilinin keyfi yerinde
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Eski sevgilinin keyfi yerinde

21.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:34
Eski sevgilinin keyfi yerinde

28 yaşındaki model Taylor, geçen hafta Meksika'da tatildeydi.

28 yaşındaki model Taylor, geçen hafta Meksika'da tatildeydi. Bir grup arkadaşıyla birlikte Tulum kentine tatile giden Shayna Taylor'ın keyfinin de yerinde olduğu görüldü.Leopar desenli bir bikini giyen Shayna Taylor, saçlarını açık bıraktı ve güneşten korunmak için de bir hasır şapka taktı. Genç kadının ayrılık acısını üzerinden attığı da dikkatlerden kaçmadı.Yaptığı radyo programlarıyla tanınan Ryan Seacrest ile Shayna Taylor, toplamda 8 yıllık bir ilişki yaşadı. Hiç evlenmeyen çift, bu süre içinde defalarca ayrılıp tekrar bir araya geldi. Son olarak da 2020'nin yaz aylarında bu kez kesin olarak ayrıldıklarını duyurdular.Shayna Taylor ve Ryan Seacrets'ın ayrılık karanını ortak olarak aldıkları belirtildi. Her ikisinin de dostça ayrıldığı ve birbirlerinin arkadaşı, destekçisi olacağı da eski çiftin cephesinden gelen haberler arasında.Uzun yıllar birlikte olmalarına rağmen Ryan Seacrest ve Shayna Taylor, nişan kararı da almadı. Basına yansıyan iddialara göre Seacrest, toplamda sekiz yıl birlikte olduğu Taylor'a hiç evlenme teklif etmedi.İlişkileri süresince defalarca ayrılıp barışan çiftin bu kez ise bir daha geriye dönmeyi düşünmediği belirtiliyor. İddialara göre Seacrest ve Taylor, artık birbirlerine yeni bir şans daha vermeyi planlamıyor.

Kaynak: Hürriyet

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