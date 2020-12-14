Eski sevgilinin bıçakladığı Çağla, yoğun bakımdan çıktı
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Eski sevgilinin bıçakladığı Çağla, yoğun bakımdan çıktı

14.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:14
Eski sevgilinin bıçakladığı Çağla, yoğun bakımdan çıktı

Eski sevgilinin bıçakladığı Çağla, yoğun bakımdan çıktı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, eski erkek arkadaşı tarafından 10 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Çağla Çiçekçi (22), yoğun bakımdan çıktı.

Eski sevgilinin bıçakladığı Çağla, yoğun bakımdan çıktı

 ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, eski erkek arkadaşı tarafından 10 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Çağla Çiçekçi (22), yoğun bakımdan çıktı.Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde 9 Aralık'ta meydana gelen olayda Çağla Çiçekçi, evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Özer tarafından bıçaklandı. 10 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Çiçekçi, özel hastanede tedavi altına alındı. Çiçekçi, yoğun bakımda süren tedavisinin ardından normal odaya alındı. Durumu iyiye giden Çiçekçi'nin bir süre daha gözetim altında tutulacağı öğrenildi. 

Eski sevgili Ufuk Özer, olayın ardından teslim olup, tutuklanmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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