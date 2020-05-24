Eski sevgililer aynı dizide buluştu
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Eski sevgililer aynı dizide buluştu

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Kerem Bürsin'le "Sen Çal Kapımı" dizisinde başrol oynamaya hazırlanıyor.

Eski sevgililer aynı dizide buluştu
24.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:18

Dizide çiçekçilik yapan eda adlı bir üniversite öğrencisini canlandıracak olan Hande Erçel'in yakın arkadaşı Ceren'i ise Melisa Döngel canlandıracak. Tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı'nın haberine göre Erçel ile Döngel'in ortak bir noktalarının olduğu ve geçmişte aynı erkeğe gönül verdikleri ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin

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