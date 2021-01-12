Eski sevgili cinayetinde Asuman'ın cezası 25 yıl hapisten 14 yıla düştü
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Eski sevgili cinayetinde Asuman'ın cezası 25 yıl hapisten 14 yıla düştü

12.01.2021 10:06 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:10
Eski sevgili cinayetinde Asuman'ın cezası 25 yıl hapisten 14 yıla düştü

ANTALYA'da eski sevgilisi Osman Çıkan'ı (56) kızının arkadaşları Tuğra Uysal (23) ve Can Yavşanlı (22) ile birlikte öldürdükleri iddiasıyla 25'er yıl hapis cezası alan Asuman Bolat'ın (40) cezası, Yargıtay tarafından bozuldu.

ANTALYA'da eski sevgilisi Osman Çıkan'ı (56) kızının arkadaşları Tuğra Uysal (23) ve Can Yavşanlı (22) ile birlikte öldürdükleri iddiasıyla 25'er yıl hapis cezası alan Asuman Bolat'ın (40) cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan Bolat'a uygulanan haksız tahrik indirimi ile ceza 14 yıl 2 aya düştü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2244 Sokak Ozankent Sitesi'nde 2 Ocak 2018 tarihinde meydana geldi. Osman Çıkan, bir süre önce ayrıldığı Asuman Bolat'ı yeniden görüşmek için sık sık telefonla aramaya başladı. Çıkan'ın ısrarından rahatsız olan Bolat, durumu eski eşinden olan kızı Ö.K.'nin arkadaşları Tuğra Uysal ve Can Yavşanlı'ya anlattı. Bunun üzerine Uysal ve Yavşanlı, olay günü Asuman Bolat'ın evine gitti. Eve, bir süre sonra Osman Çıkan da geldi.

Çıkan'ın yeniden bir araya gelmek istediğini söylediği Bolat bu teklifi geri çevirince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Can Yavşanlı ve Tuğra Uysal, Osman Çıkan'ı evden uzaklaştırmak istedi. Ancak Çıkan, boğazını sıktığı Uysal'a vurmaya başladı. Bu sırada Yavşanlı da Osman Çıkan'ı boynundan tutarak itti. İddiaya göre yere düşen Çıkan, yaşamını yitirdi.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tuğra Uysal, Can Yavşanlı, Asuman Bolat ile olay sırasında evde olan kızı Ö.K. ve kadının komşusu N.D.'yi gözaltına aldı. Uysal, Yavşanlı ve Bolat 'tasarlayarak öldürme suçu'ndan tutuklanırken, Ö.K. ile N.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.25'ER YIL HAPİSAntalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar Tuğra Uysal, Can Yavşanlı ve Asuman Bolat'a 'kasten öldürme suçu'ndan önce ömür boyu hapis verildi. Ardından takdir indirimi uygulayan heyet, üç sanığı da 25'er yıl hapisle cezalandırdı. N.D. ve Ö.K. ise beraat etti.CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ

Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanık Asuman Bolat'ın 'kasten öldürme' değil, 'haksız tahrik altında kasten adam öldürme suçu'ndan ceza alması gerektiğini belirterek, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini karara bağladı. Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada tutuklu Asuman Bolat'ın 25 yıl olan hapis cezası, haksız tahrik indirimi uygulanarak 14 yıl 2 aya düşürüldü.


Eski sevgili cinayetinde Asuman'ın cezası 25 yıl hapisten 14 yıla düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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