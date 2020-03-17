Eski Senato üyesi Ekrem Kabay vefat etti
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Burdur, Politika

Eski Senato üyesi Ekrem Kabay vefat etti

Cumhuriyet Senatosunda 1973-1979 yılları arasında Burdur üyeliği yapan Ekrem Kabay vefat etti.

17.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:24
Eski Senato üyesi Ekrem Kabay vefat etti

Cumhuriyet Senatosunda 1973-1979 yılları arasında Burdur üyeliği yapan Ekrem Kabay vefat etti.

Ahmet Kabay'ın cenazesi, Burdur Merkez Ulu Cami'nde ikindi namazını mütakiben kılınacak cenaze namazından sonra Burdur Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 1931'de doğan Kabay, Gazi Eğitim Enstitüsünden mezun oldu, bir süre Türkçe öğretmenliği yaptı.

Kabay, 1973-1979 yılları arasında Cumhuriyet Senatosu Burdur üyeliği ve Senato divan katip üyeliği görevinde bulundu.

Ahmet Kabay, dört çocuk babasıydı.

Kaynak: AA

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