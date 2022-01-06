Eski şehitliğin tel örgüsü çalındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski şehitliğin tel örgüsü çalındı

Eski şehitliğin tel örgüsü çalındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis Asri Mezarlıkta bulunan eski şehitliği çevreleyen tel örgülerin bir kısmı hırsızlar tarafından çalınırken, İl Özel İdaresi tarafından şehitliğe yeni tel örgü monte edildi.

KİLİS (İHA) - Kilis Asri Mezarlıkta bulunan eski şehitliği çevreleyen tel örgülerin bir kısmı hırsızlar tarafından çalınırken, İl Özel İdaresi tarafından şehitliğe yeni tel örgü monte edildi.

Geçen hafta Kilis Asri Mezarlıkta bulunan eski şehitliğinin duvarlarında bulunan tel örgülerin bir kısmı faili meçhul kişi yada kişiler tarafından çalındı. Olaydan haberi olan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, tarafından gerekli girişimlerde bulunarak, çalınan tel örgülerin yenisi şehit mezarlığına yeniden takıldı. - KİLİS

Eski şehitliğin tel örgüsü çalındı

Eski şehitliğin tel örgüsü çalındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title