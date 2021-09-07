Eski Sayıştay denetçisi ve eşi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Eski Sayıştay denetçisi ve eşi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Eski Sayıştay denetçisi ve eşi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski Sayıştay denetçisi ve eşi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski Sayıştay denetçisi ve eşi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi M.I ve eşi M.I'yı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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