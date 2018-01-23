Eski Savcıya Fetö Üyeliğinden Hapis Cezası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski savcıya 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen Bafra Cumhuriyet Savcısı Oktay Bahadır, tutuklu bulunduğu Tokat'taki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" olduğu tespit edilen ve sisteme 7 bin 866 kez giriş yaptığı belirlenen Bahadır, son savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

İnternet bağlantıları ve HTS kayıtlarında hata olduğunu savunan Bahadır, "Hayatın olağan akışına aykırı giriş çıkışlar mevcuttur. İnternetim olmadığı zamanlarda ByLock'a giriş görünüyor. İnternet ve HTS kayıtları ile baz istasyonları karşılaştırıldığında çelişkiler olduğu ortaya çıkıyor. Suçlamayı kabul etmiyorum. Bir buçuk yıldır tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Sanık tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.