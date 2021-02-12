DOLANDIRICILIK YAPAN ESKİ SAVCI HAKKINDA KARAR

Meslektaşını ve katibini dolandırmaktan 6 yıl 9 ay hapis ve 22 bin 500 TL adli para cezası Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA- BAKIRKÖY Adliyesi'nde bir meslektaşını ve katibini dolandırdığı iddiasıyla "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen eski savcı Tamer C.

-Meslektaşını ve katibini dolandırmaktan 6 yıl 9 ay hapis ve 22 bin 500 TL adli para cezası

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA- BAKIRKÖY Adliyesi'nde bir meslektaşını ve katibini dolandırdığı iddiasıyla "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen eski savcı Tamer C.'nin yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, iki şikayetçiye karşı "Basit dolandırıcılık" suçundan topla 6 yıl 9 ay hapis ve 22 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Tamer C. katılmadı. Şikayetçi katip Özcan D. de duruşmada hazır bulundu.

Şikayetçi Özcan D. kovuşturmanın genişletilmesini talep ederek "Sanık mernis adresinde oturmamaktadır. Bu nedenle uzlaşmacı dahi kendisiyle irtibat kuramamıştır. Kaçma şüphesi vardır. Bu nedenle hakkında yakalama kararı çıkartılmasını ve olaya dahil olan bütün tanıkların beyanları alınmamıştır. Şöyle ki sanığın banka hesapları incelendiğinde birçok kişiye para göndermiş, başka şahısların üzerine bar açmış ve üç kişiyi kredi kartı çıkartmıştır. Başka şahıslara paralar aktarmıştır. Bu nedenle tanık dinletilmesini talep ediyorum" dedi. Mahkeme, dosyadaki deliller hüküm kurmak için yeterli görüldüğünden kovuşturmanın genişletilmesi taleplerinin reddine karar verildi.

Bunun üzerine yeniden söz alan şikayetçi Özcan D. "15 yıllık zabıt katibiyim. 41 yaşındayım. Bütün birikimimi sanığa verdim. Onun yüzünden halen borçlu durumdayım. Sanık kamu gücünü kullanarak beni kandırarak dolandırıcılık yoluyla paramı almıştır. Tüm bunlar dikkate alınarak hakkaniyete uygun bir karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Sanık Tamer C'nin avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

İKİ KİŞİYE KARŞI TOPLAM 6 YIL HAPİS VE 22 BİN 500 ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Tamer C'nin şikayetçi Özcan D'ye karşı "Basit dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın şikayetçi Gökhan S'ye karşı ise 3 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

İDDİANAMEİddianamede, eski savcı Tamer C'nin, şikayetçi savcı Gökhan S'den Dikili'de bir tarlanın, arsa vasfına dönüştürüleceğini söyleyerek 500 bin TL'yi aldığı, katip Özcan D.'den ise sigorta şirketinde tanıdığı olduğunu ve kendisine araç alabileceğini söyleyerek 202 bin TL para aldığı iddia ediliyordu. Bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Tamer C. ise "Kimseden dolandırma kastıyla para almadım. Almış olduğum paralar, arsa ve araba satın alınmasına yöneliktir. Kişilere olan borcumu kabul ediyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" demişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı