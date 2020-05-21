Eski Savcılardan Flynn Davasının Düşürülmesi Talebine Tepki
ABD'de 1.100'ün üzerinde eski savcı, Adalet Bakanlığı'nın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki suçlamayı düşürme girişimine tepki gösterdi.
21.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:46
ABD'de 1.100'ün üzerinde eski savcı, Adalet Bakanlığı'nın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki suçlamayı düşürme girişimine tepki gösterdi. Eski savcılar, bu adımının, Trump'ın kişisel çıkarlarını kamu yararının üstünde tuttuğunu savundu. Ayrıntıları Dilge Timoçin aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com