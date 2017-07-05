Eski Savaş Uçakları Turizmin Hizmetinde

Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) kullanıldıktan sonra envanterden çıkarılan F-4 tipi 2 savaş uçağı, Gaziantep'te parklarda sergileniyor.



Merkez Şahinbey Belediyesi, 3 yıl önce TSK'nın envanterden düşürdüğü F-4 tipi 2 savaş uçağını parklarda kullanmak için başvuruda bulundu.



Talebin olumlu karşılanması üzerine envanterden düşürülen ve "Şehit Şahinbey" ile "Şehit Karayılan" isimleri verilen savaş uçakları, 5 ay önce Şahinbey ve Yeşilvadi parklarında sergilenmeye başladı.



Kent sakinleri, yoğun ilgi gösterdikleri savaş uçakları önünde sık sık hatıra fotoğrafı çektiriyor.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük parklarının ikisinin Gaziantep'te bulunduğunu söyledi.



Bu parkların ziyaretçi sayılarını arttırmak için bazı girişimlerde bulunduklarını aktaran Tahmazoğlu, şöyle devam etti:



"TSK'ya 3 yıl önce müracaatta bulunduk. Biz, 'Parklarımızda sergilenmek üzere savaş uçaklarından talep ediyoruz' dedik. Onlar da talebi sıraya koydular. Sıra geldi. Bize ayrılan iki savaş uçağının bakımı onarımı, boyası yeniden yapıldı. Şahinbey Belediyesi olarak bunların masraflarını karşıladık."



Tahmazoğlu, savaş uçaklarını Şahinbey ve Yeşilvadi parklarına yerleştirdiklerine değinerek şunları kaydetti:



"Bu savaş uçakları sayesinde çok fazla ziyaretçi alıyoruz. İnsanlar merak ediyor. Hep havada bile nadir gördükleri savaş uçaklarını yakından görebilmek ve onlara dokunabilmek noktasına gelebilmek, onlarla fotoğraf çektirebilmek onlara bir ayrıcalık oluyor. Uçaklarımızın ismi Şehit Şahinbey ve Şehit Karayılan'dır. Bu şehitlerimiz, Gaziantep düşman işgalinden kurtuluşunda büyük bir fedakarlık gösterdi. Bizler asker bir milletiz. Polis ve askerimizi severiz. Silaha karşı bizim ayrı bir ilgimiz vardı. Bunu vatandaşlarımıza göstermek için getirdik. Başka taleplerimiz de var. Bir tank talebinde bulunmuştuk. Savaş helikopteri gibi."



Sedat Alkan ise gerçek savaş uçağının Yeşilvadi Parkı'nda sergilenmesinden dolayı çok sevindiğini dile getirdi.



Büyük savaş uçağını yakından inceleme imkanı yaşadıklarını anlatan Alkan, "Buraya gelip hatıra fotoğrafı çektirmenin dışında aynı zamanda bunların özellikleri hakkında bilgi sahibi de oluyoruz. Bu uçakların tarihini öğrenince çok duygulanıyoruz. Çocuklarımıza bilgi veriyoruz." dedi.



Mehmet Kaya ise uçağı yerine incelemek için geldiklerine işaret ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.