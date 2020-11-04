Eski savaş pilotu amcasını öldürmekten yargılanan sanık hakim karşısında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Eski savaş pilotu amcasını öldürmekten yargılanan sanık hakim karşısında

04.11.2020 11:32 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:37
Eski savaş pilotu amcasını öldürmekten yargılanan sanık hakim karşısında

ESENYURT'ta yaşayan Suriyeli eski savaş pilotu ve amcası olan İsmail Molla Umeyr'in (52) boğazını meyve bıçağıyla keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Abdulkadir Halil Müllü (25) ilk kez hakim karşısına çıktı.

ESENYURT'ta yaşayan Suriyeli eski savaş pilotu ve amcası olan İsmail Molla Umeyr'in (52) boğazını meyve bıçağıyla keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Abdulkadir Halil Müllü  (25) ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, 6 bıçak darbesiyle maktulün boğazına vurduğunu ve pişman olduğunu söyledi. 

ÖLDÜRMEYE NİYETLENDİM

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Abdulkadir Halil Müllü getirildi. Duruşmada sanığın avukatı da yer aldı.  Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Müllü, maktulün amcası olduğunu ve aynı evde yaşadıklarını belirterek "Olay günü amcamla neden tartıştığımızı hatırlamıyorum. Odada yanıma geldi ben de o esnada onu öldürmeye niyetlendim. Bıçakla boğazına vurup öldürdüm, 6 sefer boğazına bıçak vurduğumu hatırlıyorum. Daha sonra amcam koridora yürüyerek gitti, orada düştü. Yanına gittiğimde ölmüştü" ifadelerini kullandı. 

PİŞMANIM

Olaydan öncede maktulle tartıştığını ifade eden sanık Müllü, "Amcam bana eşyanı al bu evden çık, demişti. O yüzden onu öldürdüm. Ben pişmanım, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. 

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Aralık 2019'da polis ekiplerinin aile kavgası ihbarı üzerine Esenyurt'a gittikleri, olay yerinde İsmail Molla Umeyr'in ölü bulunduğu belirtildi. İddianamede Umeyr ile sanık Müllü arasında tartışma çıktığı, sanığın evinde kaldığı amcasını darp ettikten sonra yere yatırıp meyve bıçağıyla boğazını keserek öldürdüğü anlatıldı.  Umeyr'in ölümüne ilişkin tutuklanan yeğeni Abdülkadir Halil Müllü'nün "Canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Halil Sezai hakim karşısında
Son dakika haberleri | Halil Sezai hakim karşısında
Kadın doktoru 7 yıldır taciz eden sanık hakkında dava açıldı
Kadın doktoru 7 yıldır taciz eden sanık hakkında dava açıldı
- Almanya'da yeni önlemlerin ardından Berlin'de sessizlik hakim
- Almanya'da yeni önlemlerin ardından Berlin'de sessizlik hakim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Geert Wilders Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Yonca Evcimik Birkan Sokullu İzzet Yıldızhan
Spor Tamer Tuna Sergen Yalçın Abdullah Avcı Josef De Souza Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla İzmir Deprem Avusturya Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski savaş pilotu amcasını öldürmekten yargılanan sanık hakim karşısında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 11:47:48. #1.14#
title