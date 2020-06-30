Eski Satranç Federasyonu Başkanı Layıktez vefat etti
Türkiye Satranç Federasyonunun eski başkanlarından Celil Layıktez, vefat etti.
30.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:26
Türkiye Satranç Federasyonunun eski başkanlarından Celil Layıktez, vefat etti.
Federasyondan dün vefat eden Layıktez için yayımlanan başsağlığı mesajında "Satranç sporuna değer katan eski federasyon başkanımız Celil Layıktez hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve satranç camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA