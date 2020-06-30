Eski Satranç Federasyonu Başkanı Layıktez vefat etti Türkiye Satranç Federasyonunun eski başkanlarından Celil Layıktez, vefat etti.

Türkiye Satranç Federasyonunun eski başkanlarından Celil Layıktez, vefat etti.

Federasyondan dün vefat eden Layıktez için yayımlanan başsağlığı mesajında "Satranç sporuna değer katan eski federasyon başkanımız Celil Layıktez hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve satranç camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA