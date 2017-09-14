Eski Sanayi Sitesinde Asfalt Çalışmaları Başlandı

Erzincan Belediyesi, altyapı, asfalt, temizlik, yeşil alan çalışmaları başta olmak üzere temel belediyecilik görevlerini gece gündüz demeden hızla sürdürüyor. Şehrin dört bir yanında yürüttüğü çalışmalarla kenti adeta açık şantiyeye çeviren Erzincan Belediyesi, Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler son olarak eski sanayi sitesinde asfalt çalışmalarına başladı.



Yürütülen çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy"Daha güzel ve daha huzurlu bir Erzincan için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz şehrimizin dört bir yanında aralıksız hizmet veriyor. Fen işleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler altyapısı tamamlanan bölgelerde asfalt ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştirirken Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekipler ise otogar bölgesinde peyzaj çalışması gerçekleştiriyor. Eski sanayi sitesinde hizmet veren hemşehrilerimiz zor şartlar altında hizmet veriyordu. İhtiyaca binaen gerçekleştirme başladığımız bu çalışmayla hemşehrilerimiz tozdan, pislikten kurtulmuş olacak." Dedi.



Sanayi esnafı ise Başkan şehir genelinde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN