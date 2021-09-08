Eski Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Eski Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Eski Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Özdemir'in ailesi, yakınları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski TBMM başkanları Köksal Toptan ve Bülent Arınç, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, bazı milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı.

Özdemir'in cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

1939'da doğan Özdemir, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Çeşitli kamu görevlerinde bulunan Özdemir, TBMM'de 20. Dönem Samsun Milletvekilli olarak görev yaptı.

Özdemir, evli ve iki çocuk babasıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman