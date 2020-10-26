Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, hayatını kaybetti

ESKİ Sağlık Bakanı Osman Durmuş (73), Ankara'da beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ESKİ Sağlık Bakanı Osman Durmuş (73), Ankara'da beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

57'nci hükümet döneminde Sağlık Bakanı olan 3 çocuk babası Osman Durmuş, 21 Ekim sabahı evinde beyin kanaması geçirdi. Durmuş, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Durmuş, bugün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.MHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören 21. dönem Milletvekilimiz ve Eski Sağlık Bakanımız Osman Durmuş Hakkın rahmetine kavuşmuştur, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

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ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı