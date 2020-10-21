Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, beyin kanaması geçirdi (2)

MHP'DEN VEFAT HABERLERİNE YALANLAMAMHP Genel Merkezi, eski Sağlık Bakanı ve 21'inci Dönem Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş'un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddialarını yalanladı.

MHP'DEN VEFAT HABERLERİNE YALANLAMA

MHP Genel Merkezi, eski Sağlık Bakanı ve 21'inci Dönem Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş'un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddialarını yalanladı. Partinin resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "21'inci Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, eski Sağlık Bakanımız Sayın Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup, yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı