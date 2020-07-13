Eski Sağlık Bakanı Akdağ, konferansa katıldı
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Eski Sağlık Bakanı Akdağ, konferansa katıldı

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Öncesi ve Sonrasıyla 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Sağlık Sektörüne Yansımaları"...

13.07.2020 20:04 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:09

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Öncesi ve Sonrasıyla 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Sağlık Sektörüne Yansımaları" konulu konferansa katıldı.

Akdağ, bir otelde gerçekleştirilen konferansta, Türkiye'nin farklı tarihlerde darbeler gördüğünü ve bu darbelerin her zaman dış güçler tarafından desteklendiğini belirterek 15 Temmuz darbe girişiminin de bu güçler tarafından desteklendiğini söyledi.

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarının zaman zaman konuşulduğunu dile getiren Akdağ, şöyle konuştu:

"1980 darbesinin ardından illegal örgütlerin hepsinin bastırıldığını, bir anlamda fonksiyonsuz hale getirildiğini görüyoruz; sadece iki örgüt hariç. Birisinin o günlerde terör örgütü olacağı bilinmiyordu FETÖ; Fetullah Gülen Hareketi olarak biliniyor. Öbürü de PKK. Türkiye'nin başına daha sonra en çok bunların ikisi bela olmuştur. 60'da, 80'de dış iş birlikçilerin etkisiyle yapılmıştır. Bunu hepimiz biliyoruz. Elbette 15 Temmuz da dış iş birlikçilerle yapıldı."

Akdağ, FETÖ'nün İslami bir kılıf içine gizlendiğini, PKK'nın da ezilen Kürt halkının hakkını savunan bir görünüme bürüdüğünü anlattı.

Bazen Meclis'te de tartışmalar yaşandığını belirten Akdağ, "Özellikle muhalefetteki arkadaşlar bizim FETÖ'yü beslediğimizi, bizim zamanımızda kollandığı gibi iddialarda bulunuyorlar. Yani biraz geriye gidince, rahmetli Bülent Ecevit'ten tutun da hemen hemen her dönemde iktidarlarla münasebetleri olduğunu, siyasilerle münasebetleri olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Akdağ, bakanlığı döneminde FETÖ'nün bakanlıkta yapılanma şansı bulamadığına dikkati çekerek Türkiye'deki sağlık sisteminin 15 Temmuz'dan sonra neredeyse hiç etkilenmediğini sözlerine ekledi.

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş da "Her zaman için bu cennet vatanımızın düşmanı olacak. 15 Temmuz'da da bu FETÖ/PYD terör örgütü oldu. Bundan sonra da maalesef düşmanlar içeride veya dışarıda bu ülke aleyhine çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Konferansa, Akdağ ve Okumuş'un yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek, konferansa katılan Akdağ'a Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

Eski Sağlık Bakanı Akdağ, konferansa katıldı

Kaynak: AA

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