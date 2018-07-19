Eski Sabıkalılara Meslek Becerisi Kazandırıldı

Sivas Valisi Davut Gül, meslek sahibi olamayan eski sabıkalıların iş bulmalarını sağlamak amacıyla yürütülen Yaşam Kaynağı Projesi'nde eğitimlerini tamamlayanlara sertifikalarını verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ (TÜDEMSAŞ) işbirliğiyle Sivas Valiliği SODES Proje Ofisince sağlanan destekle yürütülen Yaşam Kaynağı Projesi'nde ikinci eğitim dönemi tamamlandı.

Proje kapsamında sabıka kayıtlarının bulunması ve meslek sahibi olmamaları dolayısıyla iş edinmekte ve gelir temin etmekte sorun yaşayan bireylerin meslek becerisi edinmelerine yönelik TÜDEMSAŞ atölyelerinde düzenlenen kaynakçılık kursunu tamamlayanlara sertifikaları törenle verildi.

Vali Gül, törende yaptığı konuşmada, projenin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Denetim altındaki yükümlüler ile eski hükümlülerden oluşan yirmi kişiye verilen eğitimler neticesinde uluslararası normlara uygun kaynakçı belgesi verilerek meslek sahibi olmaları sağlanıyor. Hem istihdam hem de dezavantajlı bireylerin topluma kazandırılması noktasında çok önemli bir proje. Yaşam Kaynağı Projesi'nin hayata geçmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum."

Törene, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu ve diğer yetkililer de katıldı.