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Eski Rus Dışişleri Bakanı Kozyrev, Rus diplomatları istifaya çağırdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Eski Rus Dışişleri Bakanı Kozyrev, Rus diplomatları istifaya çağırdı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından eski Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev, Ukrayna'daki savaşı protesto ederek Rus diplomatları istifa etmeye çağırdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından eski Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev, Ukrayna'daki savaşı protesto ederek Rus diplomatları istifa etmeye çağırdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 6'ncı gününde de saldırılar devam ederken, bir tepki de eski Rus Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev'den geldi. Kozyrev, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Ukrayna'daki saldırıyı protesto ederek, "Rus diplomatları istifa etmeye çağırıyorum. Sizler profesyonelsiniz, ucuz propagandacılar değilsiniz. Ben Dışişleri Bakanlığında çalışırken meslektaşlarımla gurur duyardım. Ancak Ukrayna'daki kanlı kardeş savaşını desteklemek imkansız" ifadelerini kullandı.

Andrei Kozyrev, Rusya'da 1991-96 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapmıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Haberler

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