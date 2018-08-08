Eski Rus Casus Skripal'e Suikast Girişimi: ABD'den Rusya'ya Yaptırım Kararı

Amerika Birleşik Devletleri, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de sinir gazı ile zehirlenmesi olayıyla ilgili Rusya'ya yaptırım uygulama kararı aldı.

Yaptırım açıklaması ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Çarşamba günü açıklandı.

Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal, 4 Mart tarihinde Salisbury kentinde bir bankta bilinçsiz halde yatarken bulunmuştu.

Baba ve kızı, sağlık durumları çok ciddi bir şekilde hastaneye kaldırılmış uygulanan tedavi sonucu tam anlamıyla iyileşmeyi başardıkları açıklanmıştı.

İngiltere tarafından zehirleme olayıyla ilgili suçlanan Moskova hükümeti, sorumluluk iddiasını kesin bir dille reddediyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından açıklanan yaptırım kararının ayrıntıları şu şekilde:

"Amerika Birleşik Devletleri, Kimyasal ve Biyolojik Silahların Kontrolü ve Savaşta Kullanımının Yasaklanmasına ilişkin 1991 tarihli yasanın verdiği yetki kapsamında, Rusya'nın kendi vatandaşlarına karşı ölümcül kimyasal ve biyolojik silahlar kullandığını tesipt etmiştir"



Yaptırımlar 22 Ağustos'ta devreye girecek

Nauert yaptırımların 22 Ağustos tarihinde devreye gireceğini de belirtti.

İngiltere, saldırıda kullanılan zehirli kimyasal maddenin, Rusya tarafından geliştirilen Noviçok olarak bilinen sinir gazı olduğunu açıklamıştı.

Bu olay sonrası Batı ve Rusya arasındaki ilişkiler yeni bir eşiğe gerilemiş İngiltere'nin yanında Amerika da bazı Rus diplomatları ülkeden sınır dışı etmişti.