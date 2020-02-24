Eski Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun FETÖ içerisinde bağlı olduğu hücre...
Eski Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun FETÖ içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada 10 şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.
24.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:56
Eski Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun FETÖ içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada 10 şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Kaynak: AA