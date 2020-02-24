Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe...
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Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe...

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan 10 şüpheli, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

24.02.2020 21:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:48
Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe...

Eski Emniyet Müdürü 'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan 10 şüpheli, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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