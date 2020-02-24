Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına...
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Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına...

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

24.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:18
Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına...

Eski Emniyet Müdürü 'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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