Eski Rexria Esports oyuncusu Anastasia aramızdan ayrıldı!
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Eski Rexria Esports oyuncusu Anastasia aramızdan ayrıldı!

Eski Rexria Esports oyuncusu Anastasia aramızdan ayrıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Işıklar içinde uyu Berkay!

Eski Rexria Esports oyuncusu Anastasia aramızdan ayrıldı. Organizasyon, dün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla oyuncunun vefat ettiğinin haberini verdi.

Rexria Esports'un yaptığı paylaşım ise şu şekildeydi:

Eski oyuncumuz Berkay ' Anastasia ' Kalafat'ın ölüm haberini üzülerek öğreniyoruz! O artık bir melek. Berkay'ın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Topluluk sunucumuzda 1 hafta boyunca herhangi bir etkinlik yapılmayacaktır.

Playerbros ekibi olarak Berkay'ın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz, ışıklar içinde uyu Berkay.

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Kaynak: Playerbros

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