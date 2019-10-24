Eski rektörün yargılandığı dava

24.10.2019 16:04

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski Yalova Üniversitesi rektörü Niyazi Eruslu'nun yargılanmasına devam edildi.

Yalova Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Eruslu ile avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Eruslu'ya ait dijital materyallerle ilgili bilirkişi tarafından yapılan incelemenin devam ettiğini belirtti.

Sanık Eruslu ve avukatı, yaklaşık bir yıldır süren davada beklenen bir dijital materyal incelemesinin henüz yapılmaması nedeniyle mağdur olduklarını ileri sürdü.

Sanık avukatı, bu nedenle materyalin incelenmesinden vazgeçilmesi veya incelemenin hemen tamamlanması için gerekli ihtarın ilgili birime yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti istenilen dijital materyalle ilgili bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA