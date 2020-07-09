Eski rektörü 117 bin dolar dolandıran 5 şüpheli yakalandı
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Eski rektörü 117 bin dolar dolandıran 5 şüpheli yakalandı

RİZE'de, telefonda 'polis' olduklarını söyleyip eski rektörü 117 bin dolar dolandıran 2'si Suriye uyruklu, 5 şüpheli yakalandı.

Eski rektörü 117 bin dolar dolandıran 5 şüpheli yakalandı
09.07.2020 13:04 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:19

RİZE'de, telefonda 'polis' olduklarını söyleyip eski rektörü 117 bin dolar dolandıran 2'si Suriye uyruklu, 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kurucu Rektörü Nazmi Turan Okumuşoğlu'nun dolandırıldığı yönündeki ihbarı üzerine soruşturma başlattı. İddiaya göre Okumuşoğlu, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp 'banka hesaplarınız ele geçirilmiş, şüphelileri yakalamak için operasyon yapıyoruz' diyen Suriye uyruklu Hasan A.M. (23) ve Mohamad E.A.A.'ya (22) 117 bin dolar teslim etti. Dolandırıldığını anlayan Okumuşoğlu'nun ihbarı ile takibe alınan 2 şüpheli ile bağlantılı oldukları belirlenen Ali A. (35), Mehmet Ş. (41) ve İsa D.'nin (20) yakalanması için çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin Ankara'da başka bir dolandırıcılık olayını planladıkları belirlendi.Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA

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