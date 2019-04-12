Eski Rektör Ziyadanoğulları, Beraat Etti

Siirt Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Recep Ziyadaoğulları, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı davada beraat etti.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz yargılanan Ziyadanoğulları ve avukatı Serkan Özdemir hazır bulundu.

FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasında yer alan üyelerinden olmamakla birlikte örgütün amaç ve hedeflerine ulaşmak amacıyla gerçekleştirdiği kadrolaşma faaliyetlerine katkı sağlamakla suçlanan ve "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan yargılanan Ziyadanoğulları, suçlamayı reddetti.

Personel alımında hiçbir ayrım yapmaksızın üniversitenin genel ihtiyaçları ve kanunlar çerçevesinde liyakat ve hak edişe göre alım yapıldığını savunan Ziyadanoğulları, savunmasında, şunları kaydetti:

"Ben devletime, milletime ve bayrağıma bağlı bir insanım. Benim hiçbir örgüt ve cemaat ile bir bağlantım ve ilgim yoktur. Ben bilim insanıyım. Alanımda birçok bilimsel çalışma yaptım. Meslek hayatımda idarecilik yaptığım dönem zarflarında adaletli ve hakkaniyete uygun çalışmalarda yer aldım. Beraatimi talep ediyorum."

Sanık avukatı Özdemir'in savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ziyadanoğulları'nın beraatine hükmetti.

Kaynak: AA