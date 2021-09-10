Eski Portekiz Cumhurbaşkanı Jorge Sampaio 81 yaşında hayatını kaybetti - Haberler
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Eski Portekiz Cumhurbaşkanı Jorge Sampaio 81 yaşında hayatını kaybetti

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
Eski Portekiz Cumhurbaşkanı Jorge Sampaio 81 yaşında hayatını kaybetti

Eski Portekiz Cumhurbaşkanı Jorge Sampaio, 81 yaşında öldü.

Eski Portekiz Cumhurbaşkanı Jorge Sampaio, 81 yaşında öldü.

Portekiz siyasetinin önemli sosyalist liderlerinden Sampaio'nun ülkenin güneyindeki Algarve bölgesinde tatil yaparken iki hafta önce solunum yetersizliğiyle bağlantılı olarak rahatsızlanmasının ardından bugün Lizbon'daki Santa Cruz Hastanesi'nde öldüğü bildirildi.

Profesyonel hayatına avukatlıkla başlayan ve ülkede diktatörlük dönemine son veren 25 Nisan 1974'teki Karanfil Devrimi'nin ardından Sosyalist Sol Hareketi kuran Sampaio, 1978'de Sosyalist Partiye (PS) geçmişti.

PS'den 1979'da milletvekili seçilen, 1989-1995 döneminde Lizbon Belediye Başkanlığı da yapan Sampaio, 1996-2006'da iki dönem Cumhurbaşkanı olmuştu.

Sampaio, 2007-2013 döneminde de Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilciliği görevini yürütmüştü.

Portekiz'deki mevcut azınlık sol hükümeti, Sampaio'nun ölümü dolayısıyla 3 günlük resmi yas ilan etti.

Portekiz 1. ve 2. futbol liglerinde bu hafta oynanacak maçların da Sampaio anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başlayacağı açıklandı.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eski Portekiz Cumhurbaşkanı Jorge Sampaio 81 yaşında hayatını kaybetti - Haberler
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