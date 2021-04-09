Eski Portekiz Başbakanı Jose Socrates, kara para aklama ve evrakta sahtecilikten yargılanacak
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Eski Portekiz Başbakanı Jose Socrates, kara para aklama ve evrakta sahtecilikten yargılanacak

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
Eski Portekiz Başbakanı Jose Socrates, kara para aklama ve evrakta sahtecilikten yargılanacak

Portekiz'de 2005-2011 yıllarında başbakan olarak görev yapan eski sosyalist siyasetçi Jose Socrates'in kara para aklama ve evrakta sahtecilik suçlarından yargılanmasına karar verildi.

Portekiz'de 2005-2011 yıllarında başbakan olarak görev yapan eski sosyalist siyasetçi Jose Socrates'in kara para aklama ve evrakta sahtecilik suçlarından yargılanmasına karar verildi.

Portekiz'de "Marques Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturma kapsamında savcılığın sunduğu suçlamaları değerlendiren mahkeme hakimi Ivo Rosa, eski başbakanın kara para aklamadan 3 ve evrakta sahtecilikten 3 olmak üzere 6 suçtan yargılanacağını açıkladı.

Hakim Rosa, Socrates hakkındaki yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı iddialarını ise yeterli delil olmadığı için kabul etmezken savcılık, bu karara itiraz edeceğini duyurdu.

Savcılık, iş insanı Carlos Santos Silva ile arasındaki para akışından dolayı Socrates hakkında yolsuzluk, vergi dolandırıcılığı, kara para aklama ve belgelerde sahtecilik olmak üzere 31 suçlamada bulunmuştu.

Savcılık, Socrates'in İsviçre bankalarında 34 milyon avrosunun olduğunu iddia ediyor.

Diğer yandan "Marques Operasyonu" soruşturması kapsamında savcılığın toplamda 189 ekonomik ve finans suçlaması yönelttiği 9 şirket ve 19 kişiden sadece 5'inin yargılanacağı bildirildi.

Socrates ile iş insanları Carlos Santos Silva, Ricardo Salgado, cezaevinde bulunan eski Gençlik ve Spor Bakanı Armando Vara ve Socrates'in şoförü Joao Perna'nın (yasa dışı silah bulundurmaktan) yargılanacağı duyuruldu.

Söz konusu soruşturma kapsamında Socrates, 2014 kasım ayında Lizbon Havalimanı'nda yakalanarak yaklaşık 9 ay cezaevinde ve 1,5 ay ev hapsinde tutulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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