Eski polis memuru, akaryakıt kaçakçılığı operasyonun bilgisini 5 bin TL'ye sattı

12.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:16

Kocaeli'de 2017 yılında yürütülen bir akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda şüphelilerden rüşvet aldığı iddia edilen polis memuru hakim karşısına çıktı. Görevden ihraç edilen polis memurunun şüphelilerden 5 bin TL rüşvet aldığını itiraf ettiği ortaya çıktı.



Olay, 21 Eylül 2017 tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Körfez Cumhuriyet Savcılığı tarafından akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şahıslar tarafından 2017 yılında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürerken, İzmir'de görevli bir polis amiri Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nü arayarak birimde görevli olan M.K.P. isimli bir memurun soruşturmada şüpheli olan şirket yöneticilerinden rüşvet istediğini söyledi. Alınan bilgi sonrasında M.K.P. isimli şahıs hakkında Körfez Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında rüşvet aldığı iddia edilen polis memuru M.K.P. gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri sırasında M.K.P. işlemlerini yapan polis memurlarına pişman olduğunu ve söyleyeceklerinin olduğunu söyledi. M.K.P., gözaltı işlemlerini yapan polis memurlarına, 2017 yılında akaryakıt kaçakçılığı suçundan teknik takibe alınan R.E.K. isimli şahsın İstanbul'daki iş yerine giderek soruşturma kapsamında kendisine bilgi vereceğini söyleyip 5 bin TL para aldığını söyledi. M.K.P.'nin söyledikleri, gözaltı işlemlerini yapan polis ekipleri tarafından tutanakla kayıt altına alındı.



15 yıla kadar hapis cezası isteniliyor



Gözaltına alınarak olay tarihinde tutuklanan M.K.P. ile şahsa rüşvet verdikleri iddia edilen R.E.K. ve S.Ö. hakkında dava açıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede devam eden akaryakıt kaçaklığı soruşturmasında şüpheli R.E.K.'ten 5 bin TL para aldığı iddia edilen M.K.P.'nin 'rüşvet' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar, 'gizliliğin ihlali' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Hazırlanan iddianamede yer alan ifadelerde M.K.P.'nin H.G. isimli bir akaryakıt firması yöneticisinden de 114 bin TL istediği iddia edildi. iddianame Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar hakkında açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada açılan dava sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan M.K.P. ve avukatı hazır bulundu.



"R.E.K. isimli şahıstan 5 bin TL para aldığını söyledi"



Duruşmada M.K.P.'nin gözaltına alınırken rüşvet aldığını itiraf ettiği tutanağı hazırlayan polis memuru M.K. tanık olarak dinlendi. Duruşmada ifade veren M.K., M.K.P.'nin gözaltı işlemlerine katıldım. Gözaltı işlemleri sırasında gözaltına alınması ile ilgili söylemek istediklerinin olduğunu söyledi. Sonra R.E.K. isimli şahıstan 5 bin TL para aldığını, 200 TL'sini kendisine harçlık yapıp 4 bin 800 TL'sini ise banka hesabına yatırdığını söyledi. Bunun üzerine ben tutanak tuttum. Olayın üzerinden 2 buçuk sene geçti. Tam olarak hatırlamıyorum" dedi.



Duruşma ertelendi



Daha sonra savunma yapan M.K.P., daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti. Söz alan sanık avukatı ise müvekkilinin bir firmada tır şoförü olarak çalışmaya başladığını, işi nedeniyle mağdur olmaması için yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti. Savunmaların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, ifadelerin alınamayan tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA