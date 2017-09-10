Eski Polis, Fethullah Gülen'e Küfretti Diye Babasını Vurdu (2)

TUTUKLANDI



Babası Cemal Kaba'yı tubanca ile yaralayan Erol Kaba sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Erol Kaba'nın mahkemedeki ifadesinde tabancayı doldururken kazayla babasınını vurduğunu söylediği belirtildi. Baba Cemal Kaba'nın ise alınan ifadesinde FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'e küfür ettiği için oğlunu vurduğunu söylediği öğrenildi.



Erol Kaba'nın 3 yıl önce Diyarbakır Trafik Tescil Denetleme Şubesi'nde görevliyken istifa ettiği öğrenildi.