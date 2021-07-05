Eski PlayStation 1 logusunun sırrı ortaya çıktı!
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Eski PlayStation 1 logusunun sırrı ortaya çıktı!

Eski PlayStation 1 logusunun sırrı ortaya çıktı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Eski PlayStation 1 başlangıç logosunun şimdiye kadar çok az kişinin bildiği sırrı ortaya çıktı. Wichfighter Nova web çizgi roman yazarı Em Twitter'da yaptığı paylaşımla PS 1 logosu keşfini açıkladı. Detaylar haberimizde!

PlayStation hayranları, bir oyuna başlarken ortaya çıkan klasik kırmızı, mavi ve sarı logoyu hatırlayacaktır. Ancak, bu logoda mevcut olan bir şeyi gözden kaçırmış olabilirler. Görünüşte düz olan logo, aslında başından beri her türlü pozisyona hareket ettirebilen 3D bir modeldi.

Birkaç gün öne, Wichfighter Nova çizgi roman yazarı Em, Twitter'da PlayStation logusunun bir 3D model olduğu keşfini paylaştı. Bağımsız programcı Lilymeister ise, orijinal PS1 logo ekranının bir videosunu paylaşarak bunu iddiaları destekledi.

Eski PlayStation 1 logusunun sırrı ortaya çıktı!

Her oyunun başında gördükleri eski PlayStation 1 logosunun 3D çokgenlerle yapılıp yapılmadığını çok az oyuncu merak etmiştir. Çünkü parlak renkleri, düz gölgeleri ve ilkel kenarları statik bir 2D çizim için kolayca geçmektedir. Modern oyun çağında bile etkisi hala hissedilen bir konsol olan orijinal PlayStation hakkında başka hangi sırların ortaya çıkarılabileceği merak konusu.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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