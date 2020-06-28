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Eski Pınar Karşıyakalı Avrupa'da parlıyor

ING Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da geleceğin NBA yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Nijerya asıllı Türk pivot Adem Bona'nın bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olma ihtimali tartışılırken, yolu yeşil-kırmızılılardan geçen başka bir genç oyuncu Uros Trifunovic,...

Eski Pınar Karşıyakalı Avrupa'da parlıyor
28.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:13

ING Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da geleceğin NBA yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Nijerya asıllı Türk pivot Adem Bona'nın bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olma ihtimali tartışılırken, yolu yeşil-kırmızılılardan geçen başka bir genç oyuncu Uros Trifunovic, Avrupa'da kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor. Babası Aleksandar Trifunovic'in Kaf-Kaf'ın A takımını çalıştırdığı 2017-2018 sezonunda henüz 17 yaşındayken İzmir temsilcisine transfer olan Uros, Gençler Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekti.

Tek sezon kalıp babasıyla birlikte ayrıldığı Karşıyaka'nın BGL takımında 17 sayı, 4.6 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla mücadele eden genç yıldız adayı sezon bitiminde ülkesi Sırbistan'la U18 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Şampiyonadaki başarısıyla 2018'de Partizan'la sözleşme imzalayan 20 yaşındaki oyuncu dün kulübüyle 4 yıllık sözleşme yeniledi. Geçen sezon genç yaşına rağmen ULEB Eurocup'ta 5.4 sayı ortalamaları tutturup Sırbistan A Milli Basketbol Takımı'nda da oynamaya başlayan Trifunovic, 16 Ekim 2020'de NBA draftlarına da katılacak.


Kaynak: DHA

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