Eski Peru Devlet Başkanı Vizcarra'ya daha deneme aşamasındayken gizlice koronavirüs aşısı yapıldığı iddiası
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Eski Peru Devlet Başkanı Vizcarra'ya daha deneme aşamasındayken gizlice koronavirüs aşısı yapıldığı iddiası

17.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:15
Eski Peru Devlet Başkanı Vizcarra'ya daha deneme aşamasındayken gizlice koronavirüs aşısı yapıldığı iddiası

Peru'da eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın, Ekim 2020'de yeni tip koronavirüs aşılarının deneme aşamasında gizlice aşılandığı iddia edilmişti. Vizcarra'ya aşıyı yapan doktor German Malaga, parlamentoya verdiği ifadeyle iddiaları doğrulandı.

Peru'da hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle 10 Kasım 2020'de görevden azledilen eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra ve eşinin, ülkeye henüz aşı gelmemişken, Ekim 2020'de Çinli Sinopharm firmasından alınan aşılarla gizlice aşılandığı iddia edildi.

AŞIYI YAPAN DOKTOR DOĞRULADI

Peru'da eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın, Ekim 2020'de yeni tip koronavirüs aşılarının deneme aşamasında gizlice aşılandığı iddiası, aşıyı yapan doktor German Malaga'nın parlamentoya verdiği ifadeyle doğrulandı. BBC'nin haberine göre, klinik deneyin başında bulunan, Cayetano Heredia Üniversitesinde görevli Malaga, parlamentoda verdiği ifadede, Ekim 2020'de aşıları denemek için 12 bin gönüllünün başvurduğunu, Vizcarra'nın da kendisinden eşi ve kendisi için iki aşı talep ettiğini söyledi.

KENDİNİ SAVUNDU

Malaga, Vizcarra'nın, diğer gönüllülerin aksine kendisine gerçek aşı vurulacağını bildiğini, devlet başkanının salgınla mücadelede korunmaya ihtiyacı olduğunu düşündüğünden Vizcarra'ya gerçek aşı yaparak uygunsuz davranmış olduğuna inanmadığını dile getirdi.

Doğruluk Kontrolü
Eski Peru Devlet Başkanı Vizcarra'ya daha deneme aşamasındayken gizlice koronavirüs aşısı yapıldığı iddiası
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Peru'da eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın, Ekim 2020'de yeni tip koronavirüs aşılarının deneme aşamasında gizlice aşılandığı iddia edilmişti.

Vizcarra'ya aşıyı yapan doktor German Malaga, parlamentoya verdiği ifadede iddiaları doğruladı.

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