Eski Peru Devlet Başkanı Garcia Tutuklama Emrinin Ardından Kafasına Sıktı

Eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia, tutuklama emri ile gelen polisleri görünce kafasına sıktı. Lima'daki Casimiro Ulloa Hastanesine kaldırılan 69 yaşındaki Garcia'nın durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia, hakkındaki rüşvet suçlaması nedeniyle tutuklama emri ile polislerin evine gelmesinin ardından kendisini başından vurdu. Başının sağ tarafından ateşlediği silahtan çıkan kurşunun sol taraftan çıkması sonucu yaralanan Garcia, hastaneye kaldırıldı. Lima'daki Casimiro Ulloa Hastanesinde yoğun bakıma alınan 69 yaşındaki Garcia'nın durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Garcia'nın öldüğü iddiası

Garcia'nın avukatı Erasmo Reyna, "Eski Başkan kendini vurmaya karar verdi" demekle yetindi.

Peru Sağlık Bakanı Zulema Tomas, hastanede düzenlediği basın toplantısında açıklama yaparak, "Garcia'nın öldüğü" şeklindeki iddialara ilişkin "Durumu oldukça ciddi. Kalbi üç kez durdu. Yeniden çalıştırıldı. Durumu çok kritik" ifadesini kullandı. 25'ten fazla sağlık görevlisinin Garcia'yı hayatta tutmaya çalıştığı bildirildi.

Gelen bilgilere göre, bir polis ekibi arama emriyle sabahın erken saatlerinde eski Devlet Başkanı Alan Garcia'nın evine vardı. Garcia'yı tutuklama emri hakkında bilgilendirdi. Polis ekiplerinin, gözaltı protokolünü bildirdikten sonra Garcia'nın hazırlanması için kendisine süre vermesinin ardından başkanın kendisine verilen hazırlanma süresinde kendisini vurduğu bildirildi. Polislerin Garcia'yı 600 metre uzaktaki hastaneye götürdükleri bildirildi. - LİMA

Kaynak: İHA