Eski Pehlivan Defnedildi

Eski Pehlivan Defnedildi

Edirne Belediyesi eski pehlivanlarından Ayhan Aktürk (24) defnedildi.

Eski Pehlivan Defnedildi

Edirne Belediyesi eski pehlivanlarından Ayhan Aktürk (24) defnedildi.

Edirne Belediyesini temsilen başta Kırkpınar olmak üzere çeşitli turnuvalarda güreşen Ayhan Aktürk'ün cesedi Tunca Nehri kıyısında yarısı suyun içerisinde bulundu. Aktürk'ün cenazesi Dar'ül Hadis Camii'nde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır ile Ayhan Aktürk'ün akrabaları, yakınları ile arkadaşları katıldı. - EDİRNE

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