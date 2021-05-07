Eski payitaht Edirne ziyaretçilerini "sanal gezinti"yle ağırlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, eski payitaht Edirne ziyaretçilerini "sana gezinti" imkanıyla ağırlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, eski payitaht Edirne ziyaretçilerini "sana gezinti" imkanıyla ağırlıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı'ya 100 yıla yakın başkentlik yapmış Edirne'yi dijital platformlarda tanıtmak amacıyla yenilikçi çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında fiziksel olarak ağırlayamadıkları ziyaretçilerine "edirne.com.tr" adresiyle online tur imkanı sağladıklarını anlatan Soytürk, sanal gerçeklik gözlüğüyle yapıların en ayrıntılı şekilde incelenebildiğini ifade etti.

"Tam kapanma" sürecini evlerinde geçiren kişilerin Edirne'yi sanal turla gezebileceklerini aktaran Soytürk, "Salgın sürecinde evlerde geçirilen dönemin uzadığı bugünlerde Edirne'mizin dijital platformlarda tanıtımına yoğun olarak çaba sarf ediyoruz. Kültür turizminin başkenti Edirne'yi özleyenler Valiliğimiz himayesinde hazırlanan 'edirne.com.tr' adresini ziyaret edip sanal tur yapabilirler." dedi.

Soytürk, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler başta olmak üzere kentin önemli kültürel ve turistik öğelerinin sanal turda yer aldığını ve ziyarete açıldığını vurguladı.

Ziyaretçilerin bilgisayar ve telefon gibi teknolojik cihazlarla siteye erişim sağlayabileceğini anlatan Soytürk şunları kaydetti:

"Bu eserleri hem 360 derece turla ziyaret edebilmeyi hem de evlerinde varsa sanal gerçeklik gözlükleriyle o eserlerin en ince ayrıntılarını görmelerine olanak sağlamış oluyoruz. Edirne'yi özleyenlere ziyaret etmeleri için uygulamayı yayına sunduk. Ziyaretçiler uygulama hizmete girdiği andan itibaren büyük bir ilgi gösterdiler. Çok güzel geri dönüşler var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar