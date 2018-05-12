Eski Patrona 23 Yıllık Vefa

İzmir'de 1995 yılında kapanan Antilop Deri Sanayi A.Ş'nin çalışanları, 23 yıl aradan sonra patronları Mehmet Oray'ın (76) doğum gününde toplanarak hem eski patronlarına vefaları gösterdi hem de anılarını yad etti.

Buca'daki bir restoranda buluşan yaklaşık 100 fabrika çalışanı, patronları Oray'ın doğum gününü kutladıktan sonra hep beraber yemek yedi. Günü birlikte geçiren eski mesai arkadaşları, hasret giderdi.

Mehmet Oray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1966 yılında başladığı deri üreticiliğinde 1990'lı yıllarda sektörün zirvesine çıktığını, çalıştırdığı kişi sayısını bin 200'e, yıllık cirosunun da 30 milyon dolara kadar yükseldiğini söyledi.

Deri sektöründe bir dönem Türkiye'nin lider firmaları arasında yer aldığını ancak Rusya ve Uzakdoğu ile yaptığı ticaretlerde yaşadığı sıkıntı nedeniyle fabrikasını kapatmak zorunda kaldığını belirten Oray, "Benim zenginliğim işletmemde çalışanlarım, fabrikadan emekli olan kardeşlerim... Gerçek zenginliğim bu, çalışanlarımın gösterdiği vefa gözlerimi yaşartıyor, ne mutlu bize." dedi.

Fabrika çalışanlarından Nizamettin Doğanay da 14 yıl çalıştığı fabrikada bir aile sıcaklığı içinde çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her sene patronumuzun doğum günü olan 12 Mayıs'ta bir araya gelmeye karar verdik. Hem patronumuza vefamızı gösteriyoruz hem de eski günleri hatırlıyoruz. 50 sene de çalışsak ona vefa borcunu ödeyemeyiz, çok özel bir patrondu. Önce işçisini sonra kendi kazancını düşünürdü. Her bir çalışanına yakından ilgi gösterdi. Firma kapandıktan sonra bir daha bu ortamı bulamadık, boşluğa düşmüş gibi hissettik."