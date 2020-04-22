Eski patiskalardan maske yaptı Emekli avukat Zeliha Onat Tuna, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım elini uzatan Maltepe Belediyesi ekipleri için evinde maske üretmeye başladı.

Otuz dört yıllık Maltepeli, emekli avukat Zeliha Onat Tuna, 65 yaş üstü Maltepeli vatandaşların alışverişlerini ve acil ihtiyaçlarını gidermeye çalışan belediye personeli için evinde maske üretmeye başladı.

Oğlu ve torunundan ayrı, iki kedisiyle birlikte yaşayan 76 yaşındaki Tuna, evindeki eski patiskaları yıkayıp ütülediğini ve hazır modele göre maske dikmeye başladığını ifade etti. Korona günlerinin tarihe tanıklık etmek olduğunu belirten Tuna, bu zor günlerin her dakikasının tadını çıkarmaya çalıştığını söyledi. Maltepe Belediyesi ekiplerinin hem 65 yaş üstü vatandaşlara, hem de sokaktaki canlara şefkatle yaklaştığını belirterek, "Allah hepimizin yardımcısı olsun ama belediye personelinin daha çok olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler