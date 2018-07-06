Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e 10 Yıl Hapis Cezası

Pakistan'da, yolsuzluk suçlarından yargılanan eski başbakan Navaz Şerif, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Navaz Şerif'e yönelik suçlamalar Londra'nın Park Lane semtindeki Avenfield House'dan satın aldığı dört lüks daireyle ilgiliydi.

Aynı davada yargılanan eski başbakanın kızı Maryam Şerif'e de 7 yıl hapis cezası verildi. Şerif'in damadı Safdar Awan da bir yıl ceza aldı.

Hakkındaki suçlamaları "Siyasi maksatlı" diyerek reddeden Şerif, Londra'da kanser tedavisi gören eşi ile birlikte olduğu için kararın ertelenmesini talep etmişti.

Şerif'in kararı temyize götürmesi bekleniyor.

"Avenfield Reference" adıyla anılan dava 2015'te Panama Belgeleri'nin ifşasıyla başlamıştı.

Belgelerde Şerif'in çouklarının bazı offshore şirketleriyle bağlantılı olduğu ve bu şirketlerin aralarında Londra'daki lüks dairelerin de bulunduğu yabancı ülkelerde mülk satın almak için para aktarmakta kullanıldığı iddia ediliyordu.

Navaz Şerif şu anda kızı Meryem ile birlikte ağır hasta olan eşine bakmak için Londra'da bulunuyor.

Şerif'in açıklayamadığı mal varlıkları bulunduğu ve konuya ilişkin devlet kurumlarıyla işbirliği yapmadığı bildiriliyor.

Karar öncesi yoğun güvenlik önlemleri

Kararın ardından şiddet olayları çıkabileceği endişesiyle başkent İslamabad'daki Federal Mahkeme Binası'na giden yollar kapatıldı, çevrede gösteri yapılması yasaklandı.



Mahkemenin kararı açıklamayı özellikle cuma namazı sonrasına bıraktığı belirtiliyor. Ancak yargıç, gecikmenin 100 sayfadan uzun gerekçeli kararın hem savcılık hem de savunma için hazırlanması nedeniyle gecikme yaşandığını söyledi.

Karar, ülkede 25 Temmuz'da yapılması beklenen genel seçimlerden birkaç hafta önce alındı.

Şerif, merkez sağ partisi PML-N'nin başında seçime giremiyor. Navaz Şerif'in yerine kardeşi Şahbaz Şerif yarışacak. Normal süreyi tamamlayamadı

Pakistan'da Yüksek Mahkeme geçen yılki yolsuzluk soruşturmasının ardından Başbakan Navaz Şerif'in herhangi bir kamu görevi üstlenmesini yasaklamıştı. Kararın ardından Şerif istifa etmişti.

Üç kez Başbakanlık yapan Şerif, bir yıldan kısa süre daha iktidarda kalsaydı, normal görev süresini tamamlamış ilk Pakistan Başbakanı olacaktı.

Pakistan'da hiçbir sivil başbakan beş yıllık görev süresini tamamlayamadı.