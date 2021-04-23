Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, iş merkezi inşaatını inceledi
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, iş merkezi inşaatını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, iş merkezi inşaatını inceledi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, eski Özel İdare Binasının olduğu alana inşa edilecek iş merkeziyle ilgili çalışmaları yerinde inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, eski Özel İdare Binasının olduğu alana inşa edilecek iş merkeziyle ilgili çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, yılsonuna kadar tamamlanması planlanan iş merkezinin inşa çalışmasını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Gürkan, inşaatın bu yılın sonunda bitirilmesinin planlandığını belirterek, "Hem esenlik mağazamızın faaliyete geçmesi, hem de belediyemizin ihtiyaç duyduğu birimlerin kullanacağı fiziki alanların oluşması önemli olacak. Ayrıca Valiliğimizin ve YİKOB'un ihtiyaç duyacağı ilgili idari ofislerin yapılması, hem YİKOB'un, hem Belediyemizin, hem de Esenlik'in yararlanacak olması Malatya açısından önemli bir kazanımdır diyorum." ifadelerin kullandı.

Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ise Malatya Valiliği Yatırım Koordinasyon Başkanlığı ile yapılan protokol gereği eski Özel İdare binasının bulunduğu alana iş merkezi yapılacağını bildirdi.

Okyay, 3 bin metrekarelik bir iş merkezinin inşa çalışmasının devam ettiğini belirterek, "İş merkezimizin ön tarafı bodrum, zemin kat + 5 kat. Arka kısmı ise bodrum, zemin + 2 kat olmak üzere iki bloktan oluşuyor. Zemin katta dükkanlar, üst katlarda ise ofisler inşa ediliyor. Valiliğimizle yaptığımız protokol gereği inşaat sürecimiz başladı." ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, iş merkezi inşaatını inceledi
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, iş merkezi inşaatını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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