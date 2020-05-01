Eski oyuncakları onarıp, çocuklara umut oluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski oyuncakları onarıp, çocuklara umut oluyor

Eski oyuncakları onarıp, çocuklara umut oluyor
01.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:41

BURSA'da, 3 yıl önce çocuklar için proje başlatan Muammer Kavazoğlu, kendi imkanları ile oyuncakları tamir ederek, ihtiyaç sahibi çocuklara gönderdi.

BURSA'da, 3 yıl önce çocuklar için proje başlatan Muammer Kavazoğlu, kendi imkanları ile oyuncakları tamir ederek, ihtiyaç sahibi çocuklara gönderdi.  Koronavirüs pandemisi sürecinde de çalışmalarına devam eden Kavazoğlu, oyuncakları dezenfekte ederek çocuklara ulaştırmaya devam ediyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 yıl önce 'Atma tamir olsun, çocuklara umut olsun' adıyla proje başlatan Muammer Kavazoğlu, eski ve bozuk oyuncakları tamir ederek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmaya başladı. Kendi imkanları ile kiraladığı depoda, bulduğu oyuncakları koronavirüs pandemisi sürecinde de onarmaya devam eden Kavazoğlu, çocukların yüzünü güldürmeyi sürdürüyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA GÖNDERİLİYORYaklaşık 500 metrekarelik atölyesinde binlerce oyuncağın onarım çalışmasına devam eden Kavazoğlu, '1 milyon oyuncak' hedefiyle başladığı projenin yurt genelinde duyulmasıyla birlikte Türkiye'nin farklı noktalarından oyuncakların kendisine geldiğini dile getirdi. Oyuncakları türlerine göre ayıkladığını kaydeden Kavazoğlu, "Ardından bunların yedek parçalarını belirleyip kutulara koyuyorum, bunları onarım atölyesinde tek tek dezenfekte ederek kolilere yerleştiriyorum. Bu koliler, ihtiyaç sahibi çocukların adreslerine gönderiliyor" dedi.'ÇOCUKLARA UMUT OLMAK İSTİYORUM'Oyuncakların hijyenine çok dikkat ettiğini dile getiren Kavazoğlu, koronavirüs pandemisinin yaşandığı günümüzde dezenfekte işlemini çok daha kapsamlı ve titiz bir şekilde yürüttüğünü söyledi. Kavazoğlu, "Bu oyuncakların her biri, çocukların ellerinde olacak. Buna çok özen gösteriyorum. Tamir işlemlerinde de oyuncakları ahşap, demir ve plastik şeklinde ayıklayıp buna göre çalışıyorum. Ülkemiz zor günler geçiriyor. Ben de bu zorlu süreçte en azından çocuklara umut olmak istiyorum. Daha önce tamirini yaptığım oyuncakları okullara ulaştırıyordum. Salgın öncesinde son koliyi Ordu'da bir okula göndermiştim ancak şimdi okullara gönderemiyorum. Şu an çocuk yurtları ve diğer kurumlara oyuncak gönderiyorum" diye konuştu.

Kavazoğlu ayrıca, 1 milyon oyuncak hedefinin sürdüğünü dile getirerek şu ana dek 10 bin oyuncağı onarıp çocuklara ulaştırdığını sözlerine eklerken, projenin daha önce de birçok kuruluş, üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşu tarafından ödüle layık görüldüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum Haberler
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti Haberler
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı Haberler
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar
Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon final yapacak
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon final yapacak
Sağlık çalışanını 'Koronavirüs taşıyabilirsin' diyerek minibüsten indirdiler
Sağlık çalışanını "Koronavirüs taşıyabilirsin" diyerek minibüsten indirdiler
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Avrupa Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Eski oyuncakları onarıp, çocuklara umut oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 09:49:29. #1.15#
title