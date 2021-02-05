Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına devam edildi
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Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına devam edildi

05.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:20
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına devam edildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye" kullanma suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye" kullanma suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan Demir ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, dava dosyasına gelen belgelere karşı beyanları alınan Demir, aleyhe hususları kabul etmediğini bildirdi.

Sanık avukatının dinlenilmesinden sonra mahkeme heyeti, ara kararları açıkladı.

Heyet, davaya katılma talebinde bulunan bazı şikayetçilerin sanığın üzerine atılı suçtan doğrudan zarar görmemeleri nedeniyle taleplerinin reddine, gelecek celse tanık dinlenmesine ve sanık Demir hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 20 Mayıs'ta devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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