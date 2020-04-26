Eski ortakları baba ile oğlunu öldüren müteahhit yakalandı.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Eski ortakları baba ile oğlunu öldüren müteahhit yakalandı. - Haberler
Bahçelievler, Polis, Güncel, Haber

Eski ortakları baba ile oğlunu öldüren müteahhit yakalandı.

BAHÇELİEVLER'de müteahhitlik yapan eski ortakların arasında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan 4 daireyi paylaşamamak yüzünden başlayan tartışma cinayetle bitti.

26.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:04
Eski ortakları baba ile oğlunu öldüren müteahhit yakalandı.
BAHÇELİEVLER'de müteahhitlik yapan eski ortakların arasında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan 4 daireyi paylaşamamak yüzünden başlayan tartışma cinayetle bitti. Kavgada baba  ile oğlunu öldüren, babanın diğer oğlunu da ağır yaralayan şüpheli 69 yaşındaki Ali Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan  Ali Ş'nin kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

MÜTEAHHİTLİK BÜROSUNDA İKİ KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Bahçelievler, Cumhuriyet mahallesi, Kıbrıs caddesi üzerinde 17 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen müteahhatlik bürosunda meydana geldi. İddialara göre, eski ortaklar arasında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan 4 daireyi paylaşamamak yüzünden başlayan tartışma kavgaya döndü. Müteahhitlik yapan Sami Bulut (55) ile oğlu Kürşat Bulut (34) burada uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saat 13.50 sıralarında meydana gelen olayda müteahhitin diğer oğlu Samet Bulut (32) da ağır şekilde yaralandı. Polis olaydan sonra başlattığı çalışmada Sami Bulut ve Kürşat Bulut'un daha önceden ortak iş yaptıkları  müteahhit  Ali Ş. tarafından öldürüldüğünü tespit etti.  Olayda hayatını kaybeden Kürşat Bulut'un bir gün sonra baba olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ KAÇARKEN KAMERALARA YAKALANDI

Polis yakın çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde Ali Ş.'nin yanında bir kişiyle olay yerinden hızla uzaklaşırken görüntülerine ulaştı.

POLİS ŞÜPHELİYİ ESENYURTTA GÖZALTINA ALDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra firari olarak aranmaya başlanan şüphelilerden Yüksel Ş.'yi gözaltına aldı. Olayda silah kullanan diğer şüphelinin izi ise Esenyurt ilçesinde bulundu. Osmangazi Mahallesinde bir eve yapılan baskında Ali Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Şüphelinin sorgusu Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. 

"PAYLAŞILAMAYAN DAİRELER YÜZÜNDEN ARAMIZDA HUSUMET VARDI"

Şüpheli Ali Ş'nin. poliste verdiği ifadesinde öldürdüğü kişilerle yaptıkları 4 dairenin paylaşımı yüzünden aralarında husumet olduğunu, olay günü yaptıkları toplantıda bu konunun gündeme gelmesi üzerine aralarında kavga çıktığını söylediği, kavga sırasında silahını çekerek ateş ettiğini anlattığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önceden kasten yaralama suçundan polise geliş kaydı olduğu öğrenilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Yüksel Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde Haberler
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
İsveç'te korona testi pozitif çıkan kalp hastası Türk'ü tedavi etmediler Haberler
İsveç'te korona testi pozitif çıkan kalp hastası Türk'ü tedavi etmediler
İstanbul'da yapamadı, köyüne dönüp YouTuber çoban oldu Haberler
İstanbul'da yapamadı, köyüne dönüp YouTuber çoban oldu
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Bahçesine kurduğu serada yılda 100 bin fide üretiyor Haberler
Bahçesine kurduğu serada yılda 100 bin fide üretiyor
Barcelona, 'Yeni Iniesta' için 60 milyon euroluk teklif yaptı Haberler
Barcelona, "Yeni Iniesta" için 60 milyon euroluk teklif yaptı
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Başkent'te görülen 'güneş halesi' vatandaşların büyük ilgisini çekti
Başkent'te görülen "güneş halesi" vatandaşların büyük ilgisini çekti
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim
Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Altay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Yıldız Tilbe Haluk Levent Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Lionel Messi Loris Karius Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Ramazan Denizli Galatasaray
Şu an buradasınız: Eski ortakları baba ile oğlunu öldüren müteahhit yakalandı. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 14:54:42. #1.15#
title