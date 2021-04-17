Eski ortağını tabancayla tehdit eden şahıs gözaltına alındı
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Eski ortağını tabancayla tehdit eden şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / HAKAN ÖZTÜRK - Haberler | 3. Sayfa

Eski ortağını tabancayla tehdit eden şahıs gözaltına alındı Ruhsatsız tabancayla ateş etti, tehditler savurdu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eski ortağının dükkanına gelip, tabancayla ateş ederek tehditler savuran şahıs gözaltına alındı.

Eski ortağını tabancayla tehdit eden şahıs gözaltına alındı

Ruhsatsız tabancayla ateş etti, tehditler savurdu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eski ortağının dükkanına gelip, tabancayla ateş ederek tehditler savuran şahıs gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezi içerisinde bir dükkan sahibi olan Emrah G. ile önceden ortaklığı bulunan Tayfun Y., arasında alacak, verecek tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönmesiyle birlikte Tayfun Y., yanında getirdiği silahı ile ateş ederek Emrah G.'ye tehditler savurdu. Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, ateş ederek tehditler savuran Tayfun Y.'yi gözaltına aldı. Emrah G. olayın ardından ifadesi alınmak üzere götürüldüğü polis merkezinde eski ortağından şikayetçi oldu. Tayfun Y.'nin olayda kullandığı tabancanın ruhsatsız olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eski ortağını tabancayla tehdit eden şahıs gözaltına alındı
Eski ortağını tabancayla tehdit eden şahıs gözaltına alındı
Eski ortağını tabancayla tehdit eden şahıs gözaltına alındı
Eski ortağını tabancayla tehdit eden şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN ÖZTÜRK

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