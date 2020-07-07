Eski ortağı tarafından bıçaklanan kasap, hayatını kaybetti (2)
TUTUKLANDIKayseri'de para meselesi yüzünden çıkan kavgada, eski ortağı Emin Erciyes'i bıçaklayarak öldüren Vedat Kaplan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
07.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:49
TUTUKLANDI
Kayseri'de para meselesi yüzünden çıkan kavgada, eski ortağı Emin Erciyes'i bıçaklayarak öldüren Vedat Kaplan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Kavgaya karıştığı için gözaltına alınan M.L. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA